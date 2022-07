Scivola sul sentiero, ferita alla gamba: 23enne soccorsa a Mezzoldo

Intervento in Alta Val Brembana, sabato mattina, per la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino. Poco prima delle 10, una ragazza di 23 anni di Legnano (Milano) è rimasta ferita mentre, con un’altra persona, stava percorrendo un sentiero nel comune di Mezzoldo, a una quota di circa 1.800 metri. È scivolata per alcuni metri e ha riportato una sospetta frattura a una gamba. Sono arrivati otto tecnici della VI Orobica, che hanno effettuato una prima valutazione sanitaria. La ragazza si trovava al di sotto del sentiero e quindi l’hanno recuperata attraverso la tecnica del contrappeso, poi l’hanno messa in sicurezza, imbarellata e infine portata all’ambulanza per il trasporto in ospedale. L’intervento è finito poco dopo le 13, con il rientro delle squadre.