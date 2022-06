Siccità senza precedenti, ora Uniacque non esclude razionamenti dell’acqua

«A oggi non arriviamo al razionamento, ma non me la sento di dire che non ci arriveremo mai. Se le cose dovessero peggiorare, può darsi che qualche comune più isolato, con le sorgenti più piccole, potrebbe avvicinarsi a quella possibilità» ha detto Bertocchi in un’intervista a L’Eco di Bergamo. La raccomandazione: «Iniziamo a utilizzare bene l’acqua, non usiamola per riempire la piscina del giardino e usiamola il minimo sindacale per gli orti».