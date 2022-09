Temporali nella notte, qualche frana in valle e fiumi in piena -Foto

Le piogge e i temporali della notte hanno causato qualche frana e smottamento nelle valli. In particolare si segnalano due smottamenti in Val Taleggio una piccola frana a Roncaglia di San Giovanni Bianco all’imbocco degli orridi e una all’incrocio per la località Piazzoli, vicino al ponte della Lavina che porta a Peghera di Taleggio. La strada, in entrambi i casi, è stata ripulita già in mattinata, ma la frana di Peghera per alcune ore ha tagliato in due la valle.