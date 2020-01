Tutti a ciaspolare al chiaro di luna

Sabato appuntamenti a Carona e Cusio In programma due ciaspolate serali, previste per sabato 11 gennaio a Carona e Cusio.

Sono numerosi gli itinerari che portano a scoprire la Val Brembana nella sua veste bianca. Una magia che si amplifica in occasione delle numerose ciaspolate serali e notturne, sotto le stelle o con la luna piena, seguite solitamente da cene tipiche nei rifugi alpini di arrivo del percorso. Ed è proprio questo il programma delle due ciaspolate serali previste per sabato 11 gennaio a Carona e Cusio.

La prima, la «Ciaspolata in Luna Piena con cena al rifugio Terre Rosse», prenderà il via alle 18.30 da Foppolo, di fronte all’Hotel Cristallo, zona partenza seggiovia, e arriverà al rifugio Terre Rosse (Carona), dove vi sarà una cena tipica per i partecipanti. Al termine della serata il rientro a Foppolo è previsto con il gatto delle nevi. Per informazioni scrivere al 3286670001 o a simona@rossisport.com.

A Cusio, invece, sui Piani dell’Avaro, si terrà la «Ciaspolata al Chiar di Luna con Cena». Si tratta di una suggestiva passeggiata con la luna piena a cui seguirà una gustosa cena tipica presso il ristorante RistOrobie. Il ritrovo è previsto alle 19 presso il ristorante stesso. I costi per la manifestazione sono di 22 euro a partecipante per la cena e di 5 euro per il noleggio ciaspole. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero telefonico 338.8734535 oppure il 333/4752942.

