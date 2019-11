Un boato: crollati 50 metri di strada

in centro a Piazza Brembana - Video Mezza carreggiata di via Locatelli scivolata all’improvviso di otto metri. Trecento metri cubi di terra e cemento su via Tiro a Segno. In azione anche i nuclei cinofili: nessun ferito.

Svanita, sbriciolata sulla sottostante via che era il vecchio sedime della ferrovia, ora pista ciclabile. Paura e trepidazione, nella tarda serata di lunedì a Piazza Brembana, dove a un enorme boato è seguito il crollo di 50 metri di strada, la via Locatelli in zona stazione. Il timore che ha tenuto in scacco i numerosi soccorritori giunti sul posto era che sotto le macerie potesse esserci qualcuno: per questo è stato richiesto anche l’intervento del gruppo «Cinofili Alpini Argo». Il cane Layla ha lavorato a lungo sui detriti, fino alle 23, con il suo fiuto a caccia di presenze umane, ma prima della mezzanotte si è ritenuto di sospendere l’intervento.

Al lavoro, da subito, i vigili del fuoco arrivati dal Comando provinciale di Bergamo per mettere in sicurezza la zona, mentre è stato chiesto l’intervento dell’impresa Doro per liberare la strada dai detriti e per spostare il materiale franato. A crollare, all’improvviso, è stato il pezzo di di carreggiata di via Locatelli che letteralmente «poggia» su un muro realizzato negli anni Sessanta, in cemento armato, e che era stato realizzato sul manufatto di contenimento più antico che costeggiava il tracciato della vecchia ferrovia.

Ecco il tratto di strada interessato dal crollo in questa immagine tratta da Google Street View.

Rimane intanto fermo il maxi piano di manutenzioni ai ponti della Bergamasca: sono in stand-by 5 progetti su 6. Ancora senza risposta le richieste di finanziamento al ministero per i viadotti di Brembate, Sedrina e Ponte San Pietro: rimangono ancora bloccati 6,5 milioni di euro.

