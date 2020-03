Val Brembana in lutto, piange Piero Busi

Per 59 anni sindaco di Valtorta È morto venerdì 27 marzo, verso le 9, alla casa di riposo “Don Palla” di Piazza Brembana, aveva 86 anni.

Piero Busi, sindaco di Valtorta per 59 anni, un record in Italia, già presidente della Comunità montana Valle Brembana, figura storica per la valle e per la nostra provincia. Aveva 86 anni. Se ne è andato in quella che è stata la sua più grande creazione e a cui teneva tantissimo, la casa di riposo di Piazza Brembana.

Aveva lasciato la guida del comune nel gennaio del 2019 con una grande festa: «Sono stato un dittatore, decidevo anche per la minoranza. Solidarietà e rapporti umani i miei valori».

Tante le attestazioni di affetto da tutta la Valle sui social.

