Val Carisole, impianti di sci all’asta

Intanto sul tapis roulant ci sono le mucche Libero accesso per una mandria. Ex assessore: così si rischia di rovinarlo, si intervenga. Avviso del Comune alla ricerca del partner per l’acquisto.

Impianti di risalita della Val Carisole in attesa di acquirenti ma per ora... di «proprietà» di una mandria di vacche. La foto è stata scattata sabato 17 agosto da Fabio Vanini, ex assessore del Comune di Carona, una sorta di appello-denuncia dello stato in cui sono lasciati gli impianti di Carona.

«Nulla impedisce l’accesso al tappetino della Val Carisole - racconta Vanini - impianto che è stato pagato fiori di soldi. Un peccato vederlo in questo stato, alla mercé degli animali. Bastava sbarrare i due ingressi, in questo modo, invece, il tapis roulant, per il peso delle vacche, potrebbe essere danneggiato. Ho provveduto a informare della cosa anche il Comune». «Abbiamo visto l’immagine - dice il consigliere comunale Angelo Bagini - e dispiace. L’unica cosa che possiamo fare è comunicare la situazione alla Curatela fallimentare».

In queste settimane la Val Carisole è caricata da una mandria di una sessantina di bovine che, evidentemente, non si pongono tanti problemi nell’«utilizzare» anche il tapis roulant a servizio della pista per principianti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA