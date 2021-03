Val Taleggio, in fiamme gli Orridi

Chiusa la provinciale Un nuovo incendio agli Orridi della Val Taleggio è scoppiato nel tardo pomeriggio di domenica 28 marzo e interessa la vegetazione del costone roccioso che sorge al confine tra i comuni di San Giovanni Bianco e Taleggio.

Un nuovo incendio agli Orridi della Val Taleggio è scoppiato nel tardo pomeriggio di domenica 28 marzo e interessa la vegetazione del costone roccioso che sorge al confine tra i comuni di San Giovanni Bianco e Taleggio. Si tratta dell’area a ridosso della strada provinciale, per questo motivo la Provincia ha disposto la chiusura al traffico della strada, onde evitare incidenti per possibili e pericolosi smottamenti sulla carreggiata.

In fiamme diversi ettari del costone roccioso all’altezza della Madonnina, dopo la galleria, per lo più sterpaglie e piccoli arbusti. Sul posto sono stati inviati i Vigili del fuoco di Zogno, con auto pompa serbatoio e modulo boschivo e i volontari dell’anticendio boschivo della Comunità montana Valle Brembana. Non solo, data la vastità dell’incendio è stato utilizzato anche l’elicottero, con lanci d’acqua sulla zona in fiamme fino alle 20, cioè al sopraggiungere del buio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA