Villa d’Almè, brucia una centralina elettrica, in 300 senza corrente Il guasto alle 7.30 di venerdì 25 giugno.

I passanti hanno notato uscire del fumo da una centralina elettrica nel centro del paese e hanno avvisato i Vigili del fuoco che sono intervenuti alle 7.30 di venerdì 25 in via Ripa a Villa D’Almè. Fortunatamente non ci sono stati feriti e danni materiali.

Dopo aver messo in sicurezza la centralina, sono intervenuti i tecnici dell’Enel chesono al lavoro per sistemare il guasto che ha provocato un distacco dell’elettricità in alcune vie del paese, si stima all’incirca 300 famiglie.

