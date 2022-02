Zogno: due ettari di bosco in fiamme, la frazione di Poscante invasa dal fumo Zogno Due elicotteri in azione in zona La Canal di Poscante a Zogno per arginare un incendio che sta interessando un’ampia porzione boschiva della Valle Brembana.

Due ettari di bosco sono andati in fumo in zona La Canal di Poscante a Zogno nella giornata di martedì 22 febbraio: un incendio di vaste proporzioni è divampato intorno alle 12.30 e non è ancora stato spento del tutto. I volontari Aib Comunità Montana e la Protezione civile di Zogno sono intervenuti per tutto il pomeriggio e intorno alle 17.30 hanno sospeso le operazioni. Due gli elicotteri che hanno cercato senza sosta di limitare il fronte delle fiamme in Valle Brembana: uomini e mezzi torneranno in azione nella mattinata di mercoledì 23 febbraio. Finora sono stati interessati dalle fiamme due ettari di terreno boschivo e la frazione di Poscante è stata invasa dal fumo.

