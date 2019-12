Bolgare, colpaccio all’enoteca «B-Wine»

I ladri rubano trenta casse di champagne Via 180 bottiglie per un valore di sette-ottomila euro. Il titolare: «Ma tra refurtiva e danni parliamo di circa ventimila euro». I malviventi ripresi dalla telecamere.

Bottino a cinque stelle per i ladri di champagne che nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27novembre hanno razziato l’enoteca «B-Wine» nel centro di Bolgare, in via don Rovaris. Un bottino chiaramente ad hoc per le festività all’orizzonte. Hanno colpito all’interno del negozio portando via 180 bottiglie, per un valore totale di circa ottomila euro. «Hanno rubato trenta confezioni di champagne – racconta il titolare, Nicola Benedetti –: il bottino ammonta a 7-8 mila euro. Notevole il danno che ci hanno lasciato alle inferriate. Tra refurtiva e danni parliamo di circa ventimila euro». I ladri hanno forzato gli infissi in ferro della porta d’accesso e da lì si sono introdotti nell’enoteca. L’allarme è stato lanciato l’indomani, all’apertura dell’attività.

