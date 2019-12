Incidente a Entratico, quattro feriti

Traffico in tilt sulla ss42 in Valcavallina Incidente che ha coinvolto due auto verso le 14.45.

Quattro persone, due uomini di 44 e di 74 e due donne di 65 anni, si sono feriti in un incidente sulla statale 42 nel territorio di Entratico. Lo schianto abbastanza grave ha coinvolto due auto alle 14.45 di mercoledì 11 novembre. Sul posto sono arrivate due ambulanze e un’auto medica e i feriti sono stati trasportati in codice giallo in ospedale.

L’incidente ha causato code di diversi chilometri in entrambe le direzioni che sono proseguite per diverse ore.

