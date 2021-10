Investita a Trescore Balneario: grave una donna di 86 anni Incidente nella mattinata di giovedì 21 ottobre. Intorno alle 8.30 una donna di 86 anni è stata investita a Trescore Balneario: le sue condizioni paiono critiche.

Ancora pochi gli aggiornamenti a riguardo, dalle prime informazioni repecuperate dal 118, l’incidente si è verificato in via Nazionale e pare che la donna sia in condizioni critiche. Sul posto, oltre ai Carabinieri di Trescore, per i primi soccorsi un’ambulanza e un’auto medica che hanno raggiunto la strada dove si è verificato l’incidente in codice rosso (massima gravità, ndr).

