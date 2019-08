Luzzana, incidente sulla statale 42

Code per il rientro dal Ferragosto Un incidente avvenuto alle 18.45 sulla statale 42 che ha coinvolto più veicoli e sette persone, tra cui 2 bambini di 6 e 8 anni, sta creando problemi alla viabilità della Val Cavallina. Rientro difficile anche dalle valli, lunghe code in Val Brembana.

Un incidente sta rendendo più difficoltoso del dovuto il rientro dalla gita fuori porta ferragostana in Val Cavallina. Più di due veicoli sono rimasti coinvolti in uno schianto che ha interessato in totale sette persone sulla statale 42 in territorio di Luzzana. Sono stati coinvolti anche due bambini di 6 e 8 anni che tuttavia non avrebbero riportato gravi ferite.

Si sono formate lunghe code in direzione Bergamo.

Rientro difficile dalle valli orobiche, come d’altronde era stato anche l’esodo mattutino . In particolare si registrano code da San Pellegrino fino ad Almè in Valle Brembana. Un po’ meno intenso il traffico sulla provinciale della Valle Seriana.

