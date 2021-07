Maltempo, Protezione civile: allerta arancione in Lombardia. Ancora temporali al Nord L’avviso prevede dal primo mattino di lunedì 26 luglio, la persistenza di precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco.

Una vasta depressione atlantica continua a inviare impulsi di tempo perturbato verso le regioni settentrionali dell’Italia con conseguente persistenza, anche nella giornata di lunedì 26 luglio, di attività temporalesca a tratti intensa al Nord. Inoltre permarrà una sostenuta ventilazione meridionale sulle regioni del Centro e su quelle dell’Appennino settentrionale. Lo rende noto la Protezione civile che per la giornata di lunedì ha emesso una allerta arancione per la Lombardia.

L’avviso prevede dal primo mattino di lunedì 26 luglio, la persistenza di precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, su Piemonte e Lombardia, in estensione a Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, possibili grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dalle prime ore di lunedì sono previsti inoltre venti forti dai quadranti meridionali, con rinforzi fino a burrasca su Emilia-Romagna ed Umbria. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di lunedì 26 luglio, allerta arancione su buona parte della Lombardia. Valutata, inoltre, allerta gialla in Emilia-Romagna, Veneto, gran parte della Toscana e su settori di Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e sul restante territorio della Lombardia.

Nello scatto del nostro lettore Sinan Zekiri una speciale nube temporalesca che si chiama mammatus (come riporta anche 3Bmeteo.com) immortalata domenica 25 luglio a Chiuduno. Le mammatus clouds sono delle nubi che si formano nella parte del temporale meno attiva, laddove è presente uno strato d’aria più secca. Si trovano solitamente quindi lontane dal nucleo più intenso delle precipitazioni. È come se la nube provasse a far piovere ma incontrando uno strato d’aria molto secco non ci riuscisse.

