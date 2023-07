Pelusio, Perrotta, Carrozzeria Orfeo: torna il Festival Terre del Vescovado

Il programma del festival

L’inizio ( 4/07 CineTeatro Gavazzeni, Seriate ) è affidato ai fiorentini Sotterraneo con «Overload» , premio Ubu 2018 come spettacolo dell’anno. Il protagonista, lo scrittore David Foster Wallace, porta avanti un racconto che si trasforma in un ipertesto, dotato di link improvvisi che innescano possibili azioni e visioni, contenuti extra che solo gli spettatori decidono se attivare o meno. È un’intelligente riflessione sulla nostra condizione di soggetti sovra stimolati da informazioni che bombardano continuamente la nostra attenzione.

Si prosegue (06/07 Agriturismo Sant’Alessandro ad Albano) con la poliedrica comicità e le imitazioni di Claudio Lauretta , con lo spettacolo «Imitamorfosi» . Volto noto a livello nazionale per i recenti successi televisivi Lauretta proviene da una lunga gavetta che l’ha reso un’inimitabile on men show.

Per la prima volta è proposta l’arte del Teatro Danza ( 25/07 Cascina San Giovanni, Scanzorosciate ) grazie ad una compagnia tra le più affermate a livello nazionale: Zerogrammi . « Elegìa delle cose perdute » del coreografo Stefano Mazzotta tratta il tema dell’esilio, della condizione morale di chi si sente estraneo al mondo in cui vive, sospeso tra speranza e nostalgia. La location di Cascina San Giovanni, tra i filari del moscato di Scanzo al tramonto, renderà l’atmosfera ancor più suggestiva .

Chiude la prima parte del Festival La Dual Band con «With a little help from my friends», un affascinante concerto in canto che ripercorre la parabola artistica e di vita dei Beatles (28/07 Villa Conti Sottocasa, Pedrengo).