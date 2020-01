Perde il controllo della moto e cade

Berzo San Fermo, grave un giovane Ha perso il controllo della moto da trial che stava guidando ed è caduto a terra. Grave incidente a Berzo San Fermo nel pomeriggio di mercoledì 15 gennaio.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente che si è verificato lungo il rettilineo di via Europa Unita, a Berzo San Fermo, poco dopo le 16 di mercoledì 15 gennaio. Qui un ragazzo, di cui non si conoscono ancora le generalità, ha perso il controllo della moto da trial che stava guidando. Il giovane è caduto violentemente a terra e le sue condizioni sono parse subito preoccupanti.

Allertato il 112 di Clusone da un residente della zona, un’ambulanza è giunta rapidamente a Berzo San Fermo, dove sono arrivati anche i Carabinieri di Casazza e i Carabinieri forestali di Trescore. Il ragazzo è stato intubato e trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in gravi condizioni.

