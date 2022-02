La cascina andata in fiamme nella notte a Grone

Tetto in fiamme nella notte a Grone. Paura per una famiglia, tutti illesi - Foto Un bimbo è stato portato in ospedale, ma solo per un controllo.

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo, i volontari dei distaccamenti di Lovere e Gazzaniga sono intervenuti per un incendio di un tetto a Grone in via Provinciale intorno alle 3.50 della mattina di lunedì 14 febbraio. A bruciare circa 130 mq di tetto di una casa.



Spente le fiamme il Vigili del fuoco hanno effettuato la bonifica dell’edificio. La famiglia occupante è illesa, solo il bambino è stato portato in ospedale per maggiori controlli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA