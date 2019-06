Traffico illegale, 300 uccellini sequestrati

«Svezzati» al centro Wwf Valpredina Trovati dai forestali nel Bresciano, in manette un trafficante. Saranno svezzati e liberati. Ed è allerta caprioli: a rischio con le falciatrici

Superlavoro in questi giorni al Centro di recupero animali selvatici Wwf Valpredina per l’arrivo, tutti insieme, di oltre 300 giovani esemplari di turdidi (cesene, tordi bottacci): uccellini che hanno pochi giorni di vita e sono stati consegnati al Cras dai carabinieri forestali del Gruppo di Brescia dopo il sequestro effettuato nei giorni scorsi nei confronti di un 35enne residente nel Bresciano. L’uomo è stato arrestato per traffico illegale di animali e truffa aggravata ai danni dello Stato, in quanto è ritenuto responsabile del prelievo abusivo di nidiacei in Veneto e Trentino, destinati al mercato nero dei richiami vivi.

Ora i giovani uccelli sono in cura al Cras, dove tutti gli operatori sono impegnati nello svezzamento. Alcuni esemplari tra i più intraprendenti sono già stati inanellati dall’operatore dell’Ispra e verranno trasferiti in voliera per allenarsi al volo prima della loro liberazione, altri stanno gradualmente imparando a nutrirsi da soli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA