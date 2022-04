Un ettaro di bosco in fiamme, incendio domato a Grone

Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di martedì a Grone, in un castagneto nella località Sant’Antonio. Scattato l’allarme, sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco con due squadre da Bergamo e 20 volontari dell’Aib - Anticendio boschivo della Comunità montana dei Laghi. Il rogo, spento in serata, ha danneggiato circa un ettaro di bosco. Nella zona c’è anche una cascina che è stata subito messa in sicurezza e non ha avuto danni.