Una serata dedicata a salvare i Bufo Bufo. Ricordando il prof

La nuova barriera

Lungo circa 30 metri, lo schermo, realizzato da una ditta della provincia secondo indicazioni fornite dallo stesso Giovine, dall’anno prossimo si affiancherà a quelli che usualmente vengono collocati ai bordi della strada (la Sp 76) per proteggere gli animali. In particolare eviterà che le ruote delle auto schiaccino rospi, rane, salamandre e tritoni mentre questi migrano dai boschi all’acqua e ritorno, spinti come sono dalla stagione degli amori.

La dedica a Giovine

Su un fianco della barriera, un telo molto resistente che potrà essere usato per 15-20 anni, i ragazzi hanno lasciato a fine serata alcuni messaggi in pennarello nero indelebile: «Al professor Giovine, che con tanta passione ci ha trasmesso il suo infinito amore per la natura – La sua 4ª C», «Grazie per aver creduto in me», «Grazie per avermi insegnato a non mollare mai».