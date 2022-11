Sparito da casa dal 13 ottobre: si cerca Yassine, operaio di 33 anni

C’è preoccupazione a Locatello per la scomparsa di un uomo di 33 anni di origine marocchina, che manca da casa dallo scorso 13 ottobre: si tratta di Yassine Jbilou, regolare in Italia e residente a Locatello con i genitori e due fratelli.

Da venti giorni i parenti non hanno più sue notizie e hanno sporto denuncia di scomparsa alla stazione dei carabinieri di Sant’Omobono Terme. Lo scorso 13 ottobre Yassine si era recato come di consueto al lavoro, raggiungendo la Valtellina Spa di Gorle, dove il trentatreenne lavora a tempo indeterminato dal 9 maggio scorso con la mansione di operaio.

Yassine Jbilou

Assunto tramite un’agenzia di lavoro, ai familiari è giunta una contestazione disciplinare per la sua prolungata e ingiustificata assenza dal posto di lavoro: tra l’altro Yassine il 13 ottobre si era allontanato con il furgone aziendale, un Ducato, di cui si è persa ogni traccia come il suo conducente. Il cellulare risulta spento da allora. Secondo i familiari Yassine non aveva alcun tipo di problema da giustificare la scomparsa così improvvisa.