A Gandino è tornata la «Pastorèla», una tradizione lunga 130 anni

A Gandino non c’è Natale senza Pastorèla : nella notte più suggestiva dell’anno si è rinnovata la tradizione dei suonatori, che sin dalla fine dell’800 percorrono le vie del centro e delle frazioni di Barzizza e Cirano, eseguendo le nenie tradizionali con mandolini, chitarre, fiati e archi, cui si aggiungono le tradizionali «campanine».

Il passaggio nella casa parrocchiale

C’è chi ha ancora è studente e chi è un poi più avanti con l’età. Quest’anno oltre al freddo e al gelo, si è aggiunta la carezza di una sottile pioggia, anche se poi ci si è scaldati nelle tappe nelle chiese, in casa parrocchiale e nel salone della valle, sede del consiglio comunale. L’itinerario si è concluso nella Basilica di Santa Maria Assunta, dove dagli anni ’80 il gruppo intona il brano originale al termine della messa di mezzanotte.