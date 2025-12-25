Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Giovedì 25 Dicembre 2025

A Gandino è tornata la «Pastorèla», una tradizione lunga 130 anni

LA FESTA. I suonatori sin dalla fine dell’800 percorrono le vie del centro e delle frazioni di Barzizza e Cirano, eseguendo le nenie tradizionali con mandolini, chitarre, fiati e archi, cui si aggiungono le tradizionali «campanine».

Matteo Mosconi
Matteo Mosconi
Il suggestivo momento in basilica
Il suggestivo momento in basilica

Gandino

A Gandino non c’è Natale senza Pastorèla: nella notte più suggestiva dell’anno si è rinnovata la tradizione dei suonatori, che sin dalla fine dell’800 percorrono le vie del centro e delle frazioni di Barzizza e Cirano, eseguendo le nenie tradizionali con mandolini, chitarre, fiati e archi, cui si aggiungono le tradizionali «campanine».

La tappa dei suonatori nel Salone della Valle
La tappa dei suonatori nel Salone della Valle

Una tradizione che quest’anno compie 130 anni: era infatti il 1895 quando il gandinese Andrea De Giorgi, amico di Giuseppe Verdi, insegnò ai giovani Quirino Picinali e Carlo Ongaro la «Pastorale natalizia» da lui composta. Un duo che con gli anni divenne un nutrito gruppo di affiatati musicisti che si tramandano il ruolo ne la Pastorèla di generazione in generazione.

Il passaggio nella casa parrocchiale
Il passaggio nella casa parrocchiale

C’è chi ha ancora è studente e chi è un poi più avanti con l’età. Quest’anno oltre al freddo e al gelo, si è aggiunta la carezza di una sottile pioggia, anche se poi ci si è scaldati nelle tappe nelle chiese, in casa parrocchiale e nel salone della valle, sede del consiglio comunale. L’itinerario si è concluso nella Basilica di Santa Maria Assunta, dove dagli anni ’80 il gruppo intona il brano originale al termine della messa di mezzanotte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gandino
Arte, cultura, intrattenimento
Tradizioni
musica
storia
Tempo libero
Festività
Andrea de Giorgi
Giuseppe Verdi
Quirino Picinali
Carlo Ongaro
Matteo Mosconi
EcoDiBergamo.it