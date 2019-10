Ad Albino la camera ardente di Stefano

Stasera la veglia, mercoledì i funerali Martedì 1° ottobre l’arrivo del feretro dal Niguarda alla Casa del commiato intorno alle 12.30. Nella serata in chiesa a Fiorano una veglia di preghiera, mercoledì i funerali.

Sarà un giorno di dolore, raccoglimento e preghiera, quello di martedì 1° ottobre, per i familiari e gli amici di Stefano Mecca, il commercialista di 51 anni morto nell’incidente aereo di Orio al Serio, costato la vita anche alla figlia quindicenne Marzia. La salma del papà pilota morto a 6 giorni dal terribile schianto sarà infatti trasportata dall’ospedale Niguarda di Milano (dove è avvenuto il decesso e dove ieri mattina è stato effettuato un accertamento autoptico) alla Casa del commiato di Albino, in via Roma 9.

Il feretro dovrebbe essere portato ad Albino intorno alle 12.30. La camera ardente sarà allestita dunque nello stesso luogo dove, solo pochi giorni fa, la famiglia Mecca aveva vegliato il feretro di Marzia, la quindicenne deceduta sul colpo nella sciagura.

Tantissimi parenti e amici si stringeranno attorno a Francesca Ongaro, che in questo dramma ha perso una figlia e il marito, mentre sono ancora ricoverate all’ospedale Niguarda le altre due figlie coinvolte nell’incidente, Chiara, 18 anni, e Silvia, 15, gemella di Marzia. Le loro condizioni sarebbero in miglioramento. Martedì sera 1° ottobre alle 20,30, inoltre, ci sarà una veglia di preghiera nella parrocchiale di Fiorano al Serio. Nella stessa Chiesa mercoledì pomeriggio 2 ottobre alle 15, si celebreranno i funerali.

