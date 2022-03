Alpinista 34enne precipita per 40 metri al Monte Cimone, salvo

Alle 12.30 di martedì 1°marzo è scattato l’allarme per un incidente in montagna , è subito intervenuta la Delegazione Orobica del Soccorso alpino con i tecnici della stazione di Valbondione per un intervento sul Monte Cimone, a circa 2000 metri di altitudine .

Alpinista precipitato a Valbondione

Due alpinisti comaschi si trovavano in un canale quando, sull’ultimo salto, uno di loro, un 34enne, è scivolato per una quarantina di metri . Il suo compagno ha subito chiesto aiuto. La centrale ha inviato l’elisoccorso di Bergamo e ha convocato le squadre territoriali del Cnsas, a supporto delle operazioni in caso di necessità; quattro i tecnici pronti a partire in piazzola.