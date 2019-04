Alzano, vandali in azione in via Grazioli

Auto danneggiate e moto buttate a terra

Vandali in azione ad Alzano Lombardo. Come si vede dalla fotografia pubblica qui sopra e scattata in via Capitano Grazioli, a due auto sono stati staccati e buttati a terra i tergicristalli del lunotto posteriore e alcune motociclette sono state scaraventate a terra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA