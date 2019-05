Anziani derubati di risparmi e pensione

Oggi l’interrogatorio di madre e figlia Gandino, le due donne compariranno davanti al gip. Sono accusate di aver sottratto soldi da conti correnti e pensioni ad alcuni anziani, che avrebbero anche sottoposto a maltrattamenti. Le due negano. abbiamo solo fatto del bene.

Saranno interrogate dal gip oggi, mercoledì 22 maggio, Roberta Volante, 51 anni, e Jenny Franchina, 29, che lunedì 20 sono state arrestate dai carabinieri per circonvenzione di incapace, maltrattamenti, lesioni personali aggravate e indebito utilizzo di carte di pagamento. Le due, incensurate, nei primi mesi di quest’anno avrebbero maltrattato e di fatto derubato la pensionata di 16 mila euro dal conto corrente, mentre nei tre anni precedenti e fino a dicembre avrebbero fatto lo stesso – è l’accusa del pm Laura Cocucci e ribadita nell’ordinanza del gip Maria Luisa Mazzola – con un pensionato di 72 anni, di Cerete, conosciuto quando, anni fa, madre e figlia gestivano un bar in quel paese (nei primi mesi di quest’anno avevano invece gestito una salumeria in centro ad Alzano, chiusa da poco). A lui sarebbe stata sottratta la pensione di mille euro mensili per almeno tre anni, oltre ai risparmi del conto corrente (almeno 22 mila euro).

«Non solo negano le accuse, ma ritengono anche di aver fatto del bene, visto che i due anziani erano di fatto soli e abbandonati – spiega il difensore, l’avvocato Luca Barcellini –. Chiederò la scarcerazione».

