Ardesio, escursionista disperso

Non si hanno notizie da domenica Si cerca un escursionista di Ardesio, Alessandro Fornoni, 46 anni, di cui non si hanno più notizie da domenica 4 ottobre.

Si cerca un escursionista di Ardesio, Alessandro Fornoni, 46 anni, di cui non si hanno più notizie da domenica 4 ottobre. L’uomo era salito in una baita di proprietà a Oltressenda Alta domenica mattina e si è allontanato per un’escursione nella zona di Oltressenda Alta, Colle Palazzo, Alta Valzurio, Moschel e Presolana. La famiglia ha lanciato l’allarme nella mattinata di lunedì 5 ottobre non vedendolo rientrare dalla baita dove è solito trascorrere la domenica. Alla baita è stata trovata l’auto per cui si ipotizza che sia uscito per un’escursione e non sia rientrato. Chiunque lo abbia visto o abbia segnalazioni da fare può telefonare al 3332401003 o allertare il 112. Sono in corso anche le ricerche del Soccorso alpino che si stanno concentrando sulla zona della Presolana.

