(Foto by Pierino Bigoni)

Il fumo del rogo (Foto by Pierino Bigoni)

Brucia il bosco a Castione della Presolana

Foto e video del rogo e dei soccorsi Incendio nel pomeriggio di mercoledì 8 gennaio in località Foppi a Dorga. Poco dopo le 15 un privato ha segnalato l’incendio e immediato è stato l’intervento per spegnere il rogo.

Il rogo, che interessa una porzione di bosco di circa 80x50 metri, si è sprigionato su un pendio che guarda verso la Val di Tede, a circa 50 metri dall’abitato. Ignote per ora le origini dell’incendio, sul posto sono intervenuti la Forestale, l’Antincendio di Castione della Presolana, l’elicottero di Regione Lombardia partito da Vilminore di Scalve che ha caricato l’acqua dalla vasca del Corpo Volontari Presolana dislocata in località Predusolo. L’incendio è stato spento intorno alle 17.30. Il 2 gennaio scorso un altro incendio aveva bruciato un’area adibita a pascolo, in località Denzil di Bratto.

L’incendio a Castione

(Foto by Pierino Bigoni)

