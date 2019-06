Cade dalla moto mentre è in montagna

Grave 35enne a Ardesio È arrivato l’elicottero sabato 15 giugno verso le per soccorrere un uomo che è caduto con la moto mentre stava andando in moto sui monti

Un 35enne è stato soccorso in montagna in territorio di Ardesio con l’elicottero del 112 per un incidente mentre era in sella a una moto. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Sul posto anche il soccorso alpino di Valbondione.

