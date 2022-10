Cade in montagna, soccorso dall’elicottero: 42enne in ospedale

Intervento stamattina per i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino. Un uomo di 42 anni è caduto mentre si trovava in un bivacco a circa 1250 metri di quota e ha riportato un trauma alla schiena.

Per i soccorsi sono stati impegnati dieci tecnici e due turnisti del centro operativo. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. In zona pioveva ma poi le condizioni meteorologiche sono migliorate e hanno consentito all’elisoccorso di Bergamo di Areu di raggiungere il ferito e trasportarlo in ospedale.