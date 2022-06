Cade nel ruscello con un volo di 3 metri: a Castione ferita 25enne

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Clusone sono subito intervenuti con i mezzi di soccorso: la ragazza, in via Rusio, l’hanno recuperata nel greto del torrente: dopo che l’hanno individuata l’hanno raggiunta e trasportata in un luogo sicuro affidandola alle cure mediche. Sul posto anche il Soccorso Alpino.Le condizioni della giovane non sono fortunatamente gravi: per accertamenti è stata trasferita all’ospedale di Piario.