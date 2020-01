Cade sulla strada che porta all’Alpe Corte

Soccorsi ancora in azione a Valcanale I volontari del Soccorso alpino di Oltre il Colle e i vigili del fuoco di Gazzaniga in azione a Valcanale. Ancora incidenti in montagna nella mattinata di giovedì 2 gennaio.

Soccorsi in azione a Valcanale, nella tarda mattinata di giovedì 2 gennaio. L’allarme è scattato poco dopo mezzogiorno. Secondo le prime informazioni, sembra che un uomo di 39 anni sia caduto lungo la strada che porta al rifugio Alpe Corte. Per i soccorsi sono stati inviati sul posto i volontari del Soccorso alpino di Oltre il Colle e i vigili del fuoco di Gazzaniga. L’intervento è in codice giallo. Seguono aggiornamenti.

Anche nella mattinata di oggi, come nei giorni scorsi, i soccorritori sono stati impegnati in numerosi interventi lungo le piste e i sentieri della Bergamasca: un uomo di 62 anni è stato portato in codice giallo all’ospedale di Piario per una caduta a Castione della Presolana in zona Malga Alta; ferita in modo lieve anche una donna di 33 anni sulla pista Arale a Foppolo; soccorso un 45 enne per una caduta sulla pista Presolana a Colere.

