Con il furgone sfondano saracinesca

Ladri fermati in A4, fuggono a piedi I ladri sono entrati verso le 5 di giovedì 28 marzo. Un altro colpo simile era stato messo a segno il 19 marzo.

Hanno divelto la saracinesca usando un furgone in retromarcia come ariete. Un’azione molto rapida alle 5 del mattino di giovedì 28 marzo a Gazzaniga nel negozio Gualdi Bike in via Gelmi. Nonostante l’allarme i ladri che erano in quattro sono riusciti a rubare due biciclette e sono fuggiti. Sul posto i carabinieri di Fiorano e Gandino che hanno subito avviato le indagini.

Il furgone è stata individuato poco dopo in A4. Le forze dell’ordine sono riusciti a fermarlo, ma i ladri sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce.

Si tratta del secondo colpo in pochi giorni, un altro assalto messo a segno con la stessa modalità era stato messo a segno il 19 marzo, anche in quell’occasione era stata scassinata la saracinesca ed asportate 13 biciclette di valore. L’ipotesi è che si trattasse della stessa banda.

