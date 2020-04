Conte, botta e risposta con la Lombardia:

Alzano e Nembro, Regione poteva chiudere «Se la Lombardia avesse voluto, avrebbe potuto fare di Alzano e Nembro zona rossa». Lo scrive al quotidiano online Tpi.it il premier Giuseppe Conte.

«Non vi è argomento da parte della Regione Lombardia per muovere contestazioni al Governo nazionale o ad altre Autorità locali. Se la Regione Lombardia ritiene che la creazione di nuove zone rosse andasse disposta prima, con riguardo all’intero territorio regionale o a singoli comuni, avrebbe potuto tranquillamente creare «zone rosse», in piena autonomia» ha scritto il premier.

«Si fa presente - continua la nota del presidente del Consiglio - che le Regioni non sono mai state esautorate del potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti. Al pari di quanto hanno fatto altre Regioni come il Lazio, la Basilicata e la Calabria, nei cui territori, con ordinanza, sono state create ”zone rosse” limitatamente al territorio di specifici comuni».

Le dichiarazioni arrivano dopo che lunedì mattina, in merito alla zona rossa mai istituita nella Bergamasca, il governatore della Lombardia Attilio Fontana, parlando ai microfoni di Radio Padania, aevva affermato che «il premier Conte, che è anche un fine giurista, dovrebbe darmi due risposte. Primo: come faccio io, che non ho i titoli per farlo, a bloccare e interrompere un diritto costituzionalmente protetto. Secondo: anche se avessi disposto la zona rossa, con quali forze dell’ordine avrei potuto chiudere l’area, tenendo conto che non ho a mia disposizione la Polizia, i Carabinieri la Guardia di Finanza e nemmeno l’esercito. Se avessi detto a queste forze di andare là, mi avrebbero risposto che non dipendono da me, ma che prendono ordini solo dal prefetto. Questo è un tentativo di scaricare il barile» ha affermato, sottolineando poi come la zona rossa nell’area di Alzano Lombardo e Nembro la Regione Lombardia l’abbia chiesta a Conte e «anche il comitato tecnico in cui siede un nostro rappresentante, ha vibratamente insistito per ottenerla. Noi poi ci atteniamo alle disposizioni che altri possono e devono prendere - ha dichiararo -. È inutile che ora cerchi di scaricare su di noi questa cosa. La sera stessa Conte disse che sostanzialmente stava creando una zona rossa su tutta la Regione Lombardia e questa fu la giustificazione per la quale non aveva preso la decisione sulla bergamasca. Forse ha cambiato opinione strada facendo, ma no può addebitare a me una cosa che non potevo fare, neanche volendo».

E Fontana replica nella serata: «Al di là del fatto che ammesso che ci sia una colpa, la colpa eventualmente è di entrambi, io non ritengo che ci siano delle colpe in questa situazione. Forse - ha ammesso Fontana - su Alzano si sarebbe potuto fare qualcosa di più rigoroso ma dopo che era stata istituita una zona rossa» in tutta la Lombardia «noi non avevamo neanche da un punto di vista giuridico modo di intervenire».

