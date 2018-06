Croce Colere, ultimo giorno di donazione

Manca poco per completare la raccolta Ultimo giorno per partecipare al progetto «Salviamo la croce dei minatori» di Colere. Ecco come fare la tua donazione.

Venerdì 29 giugno è l’ultimo giorno per partecipare al progetto che permetterà di restaurare la croce posizionata nel 1951 nei pressi del Rifugio Albani. In mattinata la raccolta è arrivata quasi a destinazione: sono stati già donati 4.635 euro sui 5 mila previsti dal progetto. Manca quindi pochissimo ed è possibile effettuare ancora una donazione fino a fine giornata direttamente cliccando qui.

Martedì pomeriggio, tra l’altro, si è svolta l’operazione di recupero e consolidamento della croce: protagonista dell’intervento Simone Moro che con il suo elicotteri ha trasportato in quota i ponteggi e i materiali necessari agli alpini di Colere per sistemare la croce, costruita dai minatori della Presolana e ora in pessime condizioni sia in termini strutturali che di stabilità. L’intervento di restauro partirà ufficialmente sabato 30 giugno.

