Dalla Svizzera a Gromo sulla pista del dialetto che cambia

Tra le 50 varietà delle parlate lombarde e del Piemonte orientale, attuale oggetto di studio da parte di ricercatori svizzeri dell’Università di Zurigo, vi è anche quella di Gromo e dell’alto Serio in generale. Per tre giorni il ricercatore svizzero Adriano Salvi , 30 anni, i cui progenitori erano originari della Valle Imagna, ha soggiornato in paese. E qui si è confrontato con Carmen Bonetti, 82 anni, già presidente della Pro loco ed esperta di dialetto bergamasco. La ricerca, iniziata in Italia lo scorso anno, durerà quattro anni.