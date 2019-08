Enorme masso sulla strada a Cene

Caduti sassi anche a Ardesio - Foto Il masso è caduto prima delle 6 della mattina di sabato 10 agosto in via Ulisse Bellora a Cene.

Fortunatamente è una strada secondaria che passa dietro a una zona di fabbriche di Cene, perchè le dimensioni del masso (oltre un metro cubo) che è caduto in strada potevano rappresentare un vero pericolo per case e automobili in transito.

L’enorme macigno si è staccato dalla parete rocciosa prima delle 6 di sabato 10 agosto e si è fermato sbattendo contro un muro di cinta in cemento. Sul posto per mettere in sicurezza la strada e verificare le condizioni del crinale è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Gazzaniga.

Una seconda caduta massi è avvenuta verso le 4 sulla provinciale 49 ad Ardesio. In entrambi casi nessun ferito e strade sgomberate grazie anche all’intervento dei Vigili del fuoco.

