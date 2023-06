Finalmente estate, sulle Orobie si rivedono gli escursionisti. Code nelle Valli

Parcheggi pieni, sentieri affollati, tutto esaurito nei rifugi... L’estate sulle Orobie si è fatta attendere , a causa anche delle copiose nevicate di maggio. Tra sabato e domenica 17 e 18 giugno, grazie anche alle numerose iniziative promosse sulle Orobie (come la Mangialonga a Valbondione e la gara di Street food a San Pellegrino), lo scenario è diventato decisamente estivo. Con i pro e i contro. E tra questi ultimi non potevano mancare le code chilometriche fino a sera tra Sedrina e Villa d’Almè e alle curve della Selva .

In Alta Val Seriana a far la parte del leone le cascate del Serio, che in periodo di abbondanza d’acqua come questo sono ben visibili, senza aspettare le aperture programmate. Tanti villeggianti e turisti anche a Piazzatorre, Cassiglio e nei rifugi, dove è stato il primo fine settimana di pienone.