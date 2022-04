Frana a Valgoglio: il fieno per gli allevamenti arriva in elicottero

Il fieno per gli animali degli allevamenti rimasti isolati nel territorio di Valgoglio arriva in volo. «Grazie alla disponibilità di Utr regionale - ha affermato il sindaco Angelo Bosatelli -, che ci ha messo a disposizione l’elicottero e che mi è doveroso ringraziare, nel pomeriggio di venerdì 28 aprile abbiamo potuto rifornire di fieno e mangime per i loro animali i sei allevatori del paese».

Carburante per auto e riscaldamento

Il servizio «volante» si è reso necessario dopo la frana che ha sbarrato la provinciale 49 Bis e si presume che il ripristino del collegamento richiederà 45 giorni. Una situazione che comporta i gravi disagi alla popolazione. Così venerdì pomeriggio il velivolo regionale dalla piazzola di atterraggio della Croce Blu di Gromo ha portato a Valgoglio parecchie balle di fieno del peso di circa cinque quintali l’una e alcuni sacchi contenenti mangime animale. «Ho distribuito alla popolazione un avviso - afferma il sindaco - invitandola a far presente agli uffici comunali l’eventuale necessità di carburanti per le auto in paese o per il riscaldamento delle abitazioni. Raccolti i dati studieremo il modo di far pervenire nel capoluogo quanto necessita».

I lavori in corso su due fronti