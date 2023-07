Gandellino, ciclista 61enne cade in bici e batte la testa: soccorso con l’elicottero

Intervento del Soccorso Alpino e dell’ elicottero del 118 per soccorrere un uomo di 61 anni caduto in bicicletta sabato pomeriggio 15 luglio verso le 16.30 a Gandellino nella zona del cimitero.

L’uomo avrebbe picchiato violentemente il capo. Il personale medico lo ha stabilizzato per poi trasportarlo in ospedale in codice rosso.