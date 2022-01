(Foto by Atiesse)

Lo spettacolo del Pizzo Camino che sabato sera ha vegliato sopra Schilpario, vestito di luce (Foto by Atiesse)

Il Pizzo Camino illuminato incanta la Val di Scalve I fasci di luce sabato sera, grazie alla Croce Blu. In regia, l’associazione Atiesse

Un vestito di luce per il «re» della Valle di Scalve: sabato sera il Pizzo Camino, la cima che sovrasta Schilpario, è stato illuminato da fasci di luce in un suggestivo spettacolo. La manifestazione, giusta alla sua terza edizione, è stata organizzata da Atiesse, l’Associazione turistica di Schilpario. L’illuminazione è stata effettuata grazie al posizionamento nel parcheggio di via della Costa (accanto alla piazza principale) di tre riflettori della Croce Blu di Gromo, p er una potenza complessiva di 12mila watt, la cui luce ha percorso una distanza di circa 1.600 metri prima di raggiungere il Pizzo Camino . L’illuminazione ha avuto inizio alle 20 ed è terminata alle 23 e alla sua realizzazione hanno contribuito otto operatori della Croce Blu di Gromo.

Lo spettacolo del Pizzo Camino che sabato sera ha vegliato sopra Schilpario, vestito di luce

(Foto by Atiesse)

« È stato un appuntamento bellissimo – dice il presidente di Atiesse, Gian Battista Duci –, come anche le altre volte.

È stata una serata limpida e abbiamo visto tanta gente e tante fotografie sulle pagine social

L’appuntamento chiude la prima parte della stagione invernale, quella delle vacanze natalizie. «Purtroppo la mancanza di neve si è fatta sentire - aggiunge Duci -, dover cancellare tutti gli eventi previsti ci è un po’ dispiaciuto: fiaccolata, antichi mestieri e Capodanno erano già stati organizzati. Dal punto di vista dei numeri, infine, la mia sensazione è che il numero dei turisti sembra essere in calo, ma che questo sia abbastanza normale: un po’ il Covid, un po’ le nuove restrizioni, un po’ la mancanza di neve hanno contribuito a questo risultato, anche se, nonostante tutto, da dopo Natale ai primi giorni dell’anno abbiamo visto un buon afflusso di turisti».

