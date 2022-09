In 2 mila (anche dall’Australia) per ammirare il triplice salto del Serio - Foto

Giorgia Fichera e Jan Uwland in visita alla mostra micologica

(Foto di Mirco Bonacorsi)

«Io sono nativa di Piario – fa sapere la ragazza –, ma da nove anni mi sono trasferita a Melbourne per lavoro. Generalmente torno in Italia una volta all’anno ma, a causa anche delle note limitazioni per il Covid, mancavo ormai dal 2018. Nei giorni scorsi abbiamo visitato Parma, Modena e Bologna, ma oggi ci eravamo prefissati di venire a Valbondione per assistere a questo spettacolo che Jan non aveva mai visto».