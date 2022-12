In fiamme il tetto di un’abitazione a Vilminore, mansarda inagibile - Foto

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Clusone i volontari di Lovere insieme ai colleghi di Darfo e di Palazzolo sono intervenuti per un incendio di un tetto di un edificio nel Comune di Vilminore di Scalve in via San Gottardo intorno alle 14.30 di lunedì 12 dicembre. Le fiamme hanno reso inagibile la mansarda sottostante. Nessuno si è ferito.