Incendio a Magnone di Colere

Fiamme vicino all’abitato Fiamme nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 marzo a Magnone di Colere. Ancora da chiarire l’origine dell’incendio.

Si sono alzate le fiamme a Magnone di Colere nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 marzo forse alimentate dal forte vento che ha investito la Bergamasca nella ultime 24 ore. L’incendio è scoppiato intorno alla mezzanotte e si è subito propagato fino a lambire l’abitato di Colere. Ancora da chiarire quale sia la causa all’origine dell’incendio. In azione diverse squadre di Vigili del fuoco che hanno lavorato ininterrottamente fino alle 5 di mattino per tenere le fiamme lontane dall’abitato. È invece ancora in azione l’elicottero per spegnere definitivamente l’incendio.

Le fiamme divampate nei pressi dell’abitato a Magnone di Colere

Le piante bruciate dall’incendio a pochi metri dalle case

