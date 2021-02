Incendio nella notte a Schilpario

Distrutti due appartamenti - Foto Hanno lavorato tutta la notte i Vigili del fuoco per spegnere un vasto incendio scoppiato nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 febbraio a Schilpario che ha distrutto due abitazioni. Fortunatamente nel rogo non ci sono stati feriti.

In azione i Vigili del fuoco del distaccamento di Clusone, di Darfo e i volontari di Gazzaniga e Darfo che intorno alle 22.30 sono intervenuti per domare un incendio molto vasto scoppiato in un’abitazione a Barzesto, frazione di Schilpario, nella zona di via Statale.

Le foto dei Vigili del fuoco durante l’intervento e le due abitazioni distrutte dalle fiamme

Incendio a Schilpario: le alte fiamme

Il rogo ha coinvolto due appartamenti con rispettive mansarde inseriti in complesso residenziale: alte le fiamme, fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta, ma il lavoro dei Vigili del fuoco è stato molto lungo e le due abitazioni, pesantemente intaccate dall’incendio, sono risultate inagibili. I pompieri hanno operato fino alle 4.30 del mattino di mercoledì 24 febbraio con quattro mezzi tra cui due autobotti e un’autoscala.

