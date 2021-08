Incidente nella mattina a Villa di Serio, chiusa la statale 671 Temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni la statale della Val Seriana per un incidente all’altezza di Villa di Serio.

Lo comunica l’Anas. Si tratta di uno scontro frontale con due veicoli coinvolti avvenuto intorno alle 5 di lunedì 16 agosto. Sul posto sono sopraggiunte le squadre Anas e le forze dell’ordine per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. Due i feriti, fortunatamente non gravi: si tratta di un 25enne e di un 45enne, entrambi trasferiti all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA