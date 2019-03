Incidente sulla 671, traffico in tilt

Tra Nembro e Albino quattro feriti Due auto si sono scontrate e quattro i mezzi di soccorso sul posto: tre ambulanze e un’auto medica.

L’incidente alle 13.30 di lunedì 4 marzo: quattro i feriti, pare che ci siano persone in condizioni critiche. Coinvolte due auto, sul posto tre ambulanze e un’auto medica. Lo schianto è avvenuto sulla ex statale 671, tra Albino e Nembro. Ancora non chiara la dinamica dell’incidente. Il traffico sta subendo dei rallentamenti importanti: sono segnalate code nella zona.

