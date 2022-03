Inverno anomalo: le marmotte sono già uscite dalle loro tane

Sembra ieri quando le graziose «sentinelle» della montagna si muovevano indaffarate nei pascoli e le pietraie in quota alla ricerca di piante, radici e fiori che consentissero loro di accumulare il grasso corporeo in vista della fase letargica. Invece sono già passati mesi, tutti trascorsi in gruppo all’interno dei cunicoli scavati nel terreno in attesa del ritorno della primavera. Il loro repentino risveglio è l’ennesimo segnale che conferma l’anomalia meteorologica di una stagione invernale vissuta assolutamente sottotono.

Ovviamente le ore centrali della giornata sono quelle che più si prestano alla ripresa della loro vita sociale poiché, soprattutto al mattino, le temperature a queste quote scendono ancora in campo negativo. Il periodo e la durata del letargo variano con la quota sebbene il ritorno alla vita normale interesserà dapprima i versanti esposti a sud, dove la copertura nevosa è comunque rimasta per pochissimi giorni. Poi sarà gradualmente la volta di quelli ancora in ombra, o comunque oltre i 2.200/2.300 metri, dove le temperature tendono a mantenersi basse ancora per l’intera giornata.