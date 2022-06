La linea T1 da Albino fino a Vertova è utile e sostenibile? Parte lo studio

«Sosteniamo questo studio di fattibilità in modo concreto - spiega Carlo Personeni, presidente del Bim -. L’obiettivo è valutare la convenienza e la redditività del possibile prolungamento della T1, per non fare cattedrali nel deserto. È importante sostenere la mobilità che non incide sull’inquinamento: un anno fa abbiamo sottoscritto per esempio l’impegno per studiare il prolungamento della T2 da Villa d’Almè a San Giovanni Bianco e anche un’eventuale linea tra Villa d’Almè e Ponte San Pietro». Il contributo di quest’ ultima convenzione, si legge nel documento, «è erogato a fondo perduto» per «avviare valutazioni strategiche con lo scopo di favorire lo sviluppo dei moderni sistemi di trasporto in favore delle popolazioni del Consorzio». Inizialmente, a marzo 2021, il Bim aveva deliberato di sostenere un finanziamento complessivo da 290mila euro per due studi di fattibilità: uno appunto quello poi sottoscritto martedì per il proseguimento della T1 tra Albino e Vertova, il secondo per il collegamento su funivia con Albino; è stato poi concordato di puntare sul primo studio di fattibilità.